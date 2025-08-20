Inflazione al 2% nell’Eurozona; in Gran Bretagna sale al 3,8%

Inflazione stabile nell’area euro secondo i dati Eurostat. A luglio, l’aumento dei prezzi è stato pari al 2%, replicando il dato di giugno. A luglio 2024 inoltre il dato si attestava al 2,6%, dunque anno su anno si registra un miglioramento.
Migliore la situazione dell’Italia, che segna un tasso di inflazione annuo all’1,7% a luglio, inferiore a quello dell’area euro e anche in ribasso rispetto al mese precedente, quanto l’aumento dei prezzi si era attestato all’1,8%; a luglio del 2024, tuttavia, il tasso di attestava a 1,6%.
Per la Gran Bretagna invece il tasso di inflazione risulta superiore alle attese, pari al 3,8%.