Iryo inaugura la nuova tratta Barcellona-Malaga

Iryo ha annunciato l’apertura di una nuova tratta che collegherà Barcellona e Malaga a partire dal 15 dicembre. Secondo quanto riferito dalla compagnia, la linea ferroviaria avrà due frequenze giornaliere, una di andata e una di ritorno, operando sette giorni su sette.

Il percorso farà tappa a Saragozza, Madrid e Córdoba, offrendo un totale di 336mila 530 posti all’anno. La durata approssimativa del viaggio sarà di cinque ore e 50 minuti, con partenza da Barcellona alle 11,50 e arrivo a Malaga alle 17,42. Nella direzione opposta, i treni partiranno dalla città andalusa alle 11,35, arrivando a Barcellona alle 17,37.

Il direttore commerciale dell’operatore, Christian Ley, in un intervento ripreso da Preferente, ha sottolineato che “sul punto di concludere due anni di attività, continuiamo a lavorare per migliorare il nostro servizio ed espandere le frequenze. Siamo sicuri che questo nuovo collegamento Barcellona-Málaga sarà accolto molto bene, così come il primo collegamento trasversale con Siviglia”.

Parallelamente a questo annuncio, Iryo ha anticipato Renfe e Ouigo e ha lanciato la prevendita dei biglietti per l’intero anno 2025. La compagnia ha già messo a disposizione degli utenti il 70% dei biglietti per il prossimo anno.