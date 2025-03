Occhi puntati sopra i cieli d’Islanda. In attesa della fatidica data del 12 agosto 2026, quando dall’isola artica sarà possibile osservare al meglio una delle più importanti eclissi solari totali dell’ultimo quarto di secolo, la baia di Breiðafjörður (punto di massima eclissi) è già balzata al vertice delle destinazioni islandesi più richieste.

Oltre a ospitare l’isola di Flatey, la seconda più grande delle 3mila che costellano la selvaggia regione dei Westfjords e che custodisce ancor oggi alcune delle più antiche case locali, offre infatti uno spaccato geologico dell’intera storia del pianeta terra.

“La baia è raggiunta dalla suggestiva strada panoramica The Westfjords Way - spiega Hrafnhildur Thórisdóttir, account manager Visit Iceland - attraverso cui puntiamo a promuovere un turismo lento e maggiormente focalizzato sulla sostenibilità, proprio come dà modo di fare il percorso The Volcanic Way. I turisti italiani, d’altra parte, sono fra i maggiori amanti degli itinerari naturalistici islandesi, ai quali il 2025 offre nuove entusiasmanti possibilità grazie agli Ice Cave Tours, ad hiking trails nelle highlands più remote e a geothermal campings dove godere di fonti calde durante il soggiorno”.

Con un +21% di arrivi dal Belpaese nel 2024, la permanenza media ha ormai quasi raggiunto le 8 notti e, soprattutto, non risulta più confinata ai soli mesi estivi, visto che già lo scorso febbraio gli italiani hanno fatto registrare una crescita del 52% sul corrispettivo mese 2024 (pari a 5956 arrivi). Non a caso i visitatori dallo Stivale rappresentano oggi il quinto mercato più grande per l’Islanda (quasi 99mila su 2,28 milioni di visitatori internazionali nel 2024, +2% sul 2023). L’offerta ricettiva ripagherà quest’anno con l’apertura di strutture di grande suggestione: fra queste, l’Hilton Skáld Hotel ad Akureyri (70 camere) e l’Höfði Lodge (40 camere luxury), in aggiunta alle old farmhouse & cottages di Reynivellir.