Israele chiede la sospensione dei voli flydubai verso Israele

Il ministro dei trasporti israeliano Miri Regev ha chiesto la sospensione di tutti i voli flydubai verso Israele.

La richiesta, ripresa da corriere.it dai media israeliani, è arrivata dopo l’incidente di questa mattina quando, secondo le ultime informazioni disponibili, uno dei piloti sarebbe stato aggredito da un collega. La catastrofe sarebbe stata evitata dall’intervento del personale di bordo. I dettagli sono ancora in fase di valutazione.

Il Ministero dei trasporti israeliano avrebbe anche chiesto all’Autorità per l’aviazione civile di indagare se gli Emirati Arabi Uniti hanno violato l’accordo sull’aviazione con Israele secondo il quale solo i piloti in possesso di passaporto di Paesi che intrattengono relazioni diplomatiche con Israele possano atterrare nel paese. Uno dei piloti aveva infatti il passaporto dell’Oman, che non è tra i Paesi che riconoscono Israele.