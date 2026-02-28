Alla luce dello stato di emergenza dichiarato su tutto il territorio israeliano, lo spazio aereo è attualmente chiuso. La Farnesina, tramite Viaggiare Sicuri, “invita i connazionali presenti in Israele a rimanere in prossimità dei rifugi e a seguire le indicazioni delle locali Autorità che, al momento, hanno modificato le indicazioni di sicurezza permettendo solamente lo svolgimento di attività essenziali. Si ricorda che gli aggiornamenti sono forniti sul sito dell’Home Front Command (accessibile solo da territorio israeliano)”.

Relativamente ai voli, il consiglio è di contattare le compagnie aeree di riferimento, perché la situazione di tutta l’area medio orientale è altamente instabile.

Avvisi di sicurezza e sulle chiusure degli spazi aerei, sempre su Viaggiare Sicuri, si trovano a riguardo di Giordania, Qatar, Bahrein, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Oman, Kuwait, Libano, Siria, Iraq, oltre ovviamente a Iran e Israele.

L’agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (EASA) da oggi ha un avviso sugli spazi aerei di questi Paesi in costante aggiornamento, perché l’escalation militare lascia pronosticare una situazione imprevedibile e da monitare.

Gli avvisi dei vettori aerei

Sia le compagnie aeree globali che i vettori regionali hanno sospeso i voli in tutta l’area del Medio Oriente. Gli avvisi delle compagnie differiscono nelle date di sospensione dei voli, solo per il weekend o già fino alla settimana prossima, e nelle rotte interessate.

Come riporta Reuters, le compagnie aeree hanno annullato quasi il 40% dei voli per Israele e il 6,7% dei voli per la regione più ampia sabato, secondo i dati preliminari di Cirium.

Si tratta dell'ultimo sconvolgimento per il trasporto aereo nella regione solitamente trafficata in un contesto di tensioni crescenti: la regione ha infatti anche assunto un ruolo più importante dall'inizio della guerra tra Russia e Ucraina, che ha costretto le compagnie aeree a evitare lo spazio aereo di entrambi i Paesi.