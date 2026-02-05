TTG Italia

Israele, le linee guida del ministero per la ripartenza del turismo
Il Presidente di Israele Isac Herzog incontra lo staff del Ministero del Turismo di Israele (Crediti Ronen Horesh)

Si concentra sul rinnovamento del posizionamento del marchio Israele sulla scena internazionale, sull’espansione delle partnership e sull’investimento in strumenti digitali la strategia del Ministero del Turismo di Israele.

Per approfondire le linee guida del dicastero e le novità turistiche della destinazione circa 50 partecipanti provenienti da 17 Paesi - direttori degli uffici esteri del Ministero del Turismo israeliano, i loro team e alcuni rappresentanti delle agenzie di pubbliche relazioni degli uffici - hanno partecipato la scorsa settimana a una conferenza professionale in Israele, che si è conclusa con un incontro nella residenza del presidente Isaac Herzog.

Durante la conferenza i partecipanti hanno potuto approfondire le novità turistiche in Israele, hanno incontrato tour operator locali e hanno assistito a conferenze professionali sul branding e sulle sfide che il turismo internazionale deve affrontare in questo periodo complesso, in linea con la politica del ministro del Turismo Haim Katz.

“L’incontro diretto con il settore, con i partner industriali e con la realtà israeliana così com’è – ha spiegato il direttore generale del Ministero del Turismo, Michael Izhakov - è uno strumento significativo per costruire fiducia, comprendere la vera storia di Israele e guidare il processo di rinnovamento del turismo in Israele sulla scena globale”.

