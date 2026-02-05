Israele, le linee guida del ministero per la ripartenza del turismo

Si concentra sul rinnovamento del posizionamento del marchio Israele sulla scena internazionale, sull’espansione delle partnership e sull’investimento in strumenti digitali la strategia del Ministero del Turismo di Israele.

Per approfondire le linee guida del dicastero e le novità turistiche della destinazione circa 50 partecipanti provenienti da 17 Paesi - direttori degli uffici esteri del Ministero del Turismo israeliano, i loro team e alcuni rappresentanti delle agenzie di pubbliche relazioni degli uffici - hanno partecipato la scorsa settimana a una conferenza professionale in Israele, che si è conclusa con un incontro nella residenza del presidente Isaac Herzog.

Durante la conferenza i partecipanti hanno potuto approfondire le novità turistiche in Israele, hanno incontrato tour operator locali e hanno assistito a conferenze professionali sul branding e sulle sfide che il turismo internazionale deve affrontare in questo periodo complesso, in linea con la politica del ministro del Turismo Haim Katz.

“L’incontro diretto con il settore, con i partner industriali e con la realtà israeliana così com’è – ha spiegato il direttore generale del Ministero del Turismo, Michael Izhakov - è uno strumento significativo per costruire fiducia, comprendere la vera storia di Israele e guidare il processo di rinnovamento del turismo in Israele sulla scena globale”.