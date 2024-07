Israele: posticipata l’entrata in vigore dell’Eta

In merito all’entrata in vigore dell’Electronic Travel Authorisation per i viaggi in Israele, la Population and Immigration Authority comunica che l’Eta entrerà definitamente in vigore per i paesi esenti dal visto dal 1 gennaio 2025.

L’intento del nuovo sistema è quello di snellire le procedure e rendere più veloce l’arrivo alle frontiere.

Come annunciato in precedenza, l’entrata in vigore dell’Eta per i paesi esenti dal visto era prevista per il 1 agosto 2024, dopo un periodo pilota iniziato il 1 giugno 2024 per un gruppo selezionato di paesi ed esteso poi a tutti i paesi esenti dal visto dal 1 luglio 2024.

Durante questo periodo la Population and Immigration Authority ha ricevuto una serie di richieste di riconsiderare la data di entrata in vigore dell’Eta, richiesta inoltrata principalmente da parte delle compagnie aeree che desideravano avere più tempo per prepararsi all’implementazione dei sistemi tecnologici.

In risposta a queste richieste, la Population and Immigration Authority ha condotto una revisione approfondita e ha deciso di estendere il periodo pilota per altri cinque mesi.

Per richiedere l’adesione al nuovo sistema è possibile consultare il sito web.