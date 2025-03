Alcuni ministeri degli esteri europei stanno emettendo avvisi per i turisti in partenza verso la Turchia e più precisamente per la zona di Istanbul.

A far alzare l’allerta, l’arresto del sindaco della città, oppositore della maggioranza di Governo guidata da Recep Tayyip Erdogan. L’arresto è stato seguito da una serie di manifestazioni, tuttavia senza disordini particolari.

Come riporta preferente.com, tuttavia, nella giornata di giovedì sarebbero stati bloccati WhatsApp e X.

Per il momento non si registrano incidenti o problemi nelle zone di villeggiatura.