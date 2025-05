Istriavicina, arriva il nuovo portale per scoprire la regione croata

È online il nuovo sito Istriavicina.it, portale ufficiale dell’ente per il turismo dell’Istria dedicato al pubblico italiano.

Nato nel 2018 per promuovere la regione croata, oggi il sito si presenta completamente rinnovato, dinamico e immersivo. Accoglie gli utenti con sette video emozionali che raccontano il mare cristallino, i pittoreschi borghi, le marine eleganti e le numerose attività tra natura, sport, cultura ed enogastronomia.

Con una navigazione semplice e intuitiva, grazie alla geolocalizzazione, ogni visitatore scopre in pochi clic quanto l’Istria sia vicina e ideale tutto l’anno. Tra isole glamour come Brioni, itinerari ciclabili panoramici e percorsi gourmet nell’entroterra, Istriavicina.it rimane uno strumento essenziale per organizzare soggiorni su misura.