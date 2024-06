Italia prima meta turistica nel Country Brand Ranking

L’Italia, per la prima volta, è in testa alla classifica delle destinazioni turistiche più attrattive secondo i dati del Country Brand Ranking di Bloom Consulting.

“Questa edizione è particolarmente interessante per analizzare come si è evoluta la mappa mondiale dell’attrattiva delle destinazioni a 2 anni dalla crisi Covid” dice Philippe Mugnier-Eté, direttore globale per lo sviluppo turistico di Bloom Consulting.

La top 10 a livello globale mostra, quindi, l’Italia prima davanti alla Spagna, tradizionale dominatrice della graduatoria. Al terzo posto il Giappone, in forte crescita di popolarità. Quatro posto per gli Stati Uniti, seguiti dalla Germania e dalla Turchia, anch’essa in decisa progressione. Settimo posto per la Francia, seguita dal Regno Unito, dalla Thailandia e dall’Australia.

È netto nella graduatoria il dominio delle destinazioni europee, che, secondo lo studio, mostra “una coerenza migliore che altrove tra il posizionamento strategico dei marchi nazionali e le caratteristiche della domanda globale” si legge nella ricerca.

In Africa e nell’Oceano Indiano, l’Egitto rimane l’unico paese di questo continente a entrare nella top 20 mondiale. Nella top 5 salgono di una posizione ciascuno il Marocco e la Tunisia. L'Etiopia (9°) è entrata nella top 10 africana per la prima volta con uno spettacolare guadagno di 4 posizioni davanti al Madagascar (10°).

Nell’area Usa e Americhe, oltre agli Stati Uniti, 4°nella graduatoria generale, si stabilizzano nella posizione di vertice Messico, Canada, Costa Rica, Brasile e Porto Rico. In Asia il Giappone ha confermato la propria leadership davanti a Thailandia e India, che stanno facendo progressi, e Singapore e Corea del Sud, che stanno mantenendo la loro posizione. Infine, nell’Oceania-Pacifico, Australia e Nuova Zelanda mantengono la loro leadership.