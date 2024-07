New York, Dubai e Parigi. Queste le tre destinazioni che compongono il podio delle mete più prenotate nelle adv italiane nel primo semestre 2024. A comporre la classifica Civitatis, la piattaforma specializzata in attività e tour in italiano, che rileva come la Grande Mela sia in cima alla lista. L’attività più completa e famosa della città è il ‘New York Contrasts Tour’, che tocca i quartieri più importanti e sorprendenti: Bronx, Queens e Brooklyn. Durante 4 ore i visitatori possono scoprire la diversità culturale di New York, visitando luoghi emblematici come lo Yankee Stadium, il tribunale penale del Bronx, il quartiere ebraico di Williamsburg a Brooklyn e Flushing Meadows nel Queens, sede degli US Open. Esplorare le principali attrazioni della città è possibile grazie al New York CityPass; gli italiani scelgono questa opzione per scoprire le principali attrazioni della città. Tra le attività imperdibili anche i biglietti per il MoMA e The Edge.

Le attività a Parigi

Per quanto riguarda invece Parigi, sul secondo gradino del podio, tra le attività preferite nella prima parte dell’anno ci sono state la minicrociera sulla Senna, durante la quale si possono imponenti monumenti come l’Hôtel National des Invalides, il Parlamento, la Cattedrale di Notre Dame, il Museo del Louvre e il Grand Palais; l’escursione alla Reggia di Versailles, Patrimonio dell’Umanità Unesco e la visita guidata del Museo del Louvre.

Passando infine a Dubai tra le esperienze scelte dagli italiani c’è il desert safari con cena e spettacolo, che comprende attività come la guida di 4X4 tra le dune, passeggiate a dorso di cammello e la possibilità di rilassarsi in un tradizionale accampamento beduino. Molto richiesti anche i biglietti per il Burj Khalifa, una vista mozzafiato dall’edificio più alto del mondo, e l’escursione ad Abu Dhabi.

Tra le altre mete a maggiore crescita Barcellona e Siviglia in Spagna e la capitale ungherese Budapest.