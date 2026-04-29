Italo prepara lo sbarco oltre i confini nazionali e si lancia in competizione con l’alta velocità tedesca di Deutsche Bahn. Il tutto grazie a un investimento da 3,6 miliardi di euro grazie ai quali la compagnia ferroviaria fissa il debutto al 2028 con i primi dei 26 treni pianificati.

Secondo quanto anticipato da Il Sole 24 Ore, la compagnia intende replicare in Germania il modello che ha consentito a Italo di arrivare a 60 milioni di passeggeri annui. “La Germania rappresenta il primo passo verso l’internazionalizzazione dell’azienda – ha spiegato l’amministratore delegato Gianbattista La Rocca -. Abbiamo già costituto la società tedesca, ormai da un anno; disponiamo della licenza ferroviaria e abbiamo iniziato il percorso per ottenere il certificato di sicurezza. Ma soprattutto abbiamo già determinato e concordato con il costruttore tedesco Siemens il contratto di acquisto e manutenzione dei treni”.

Il progetto prevede l’inserimento sui due corridoi principali dei collegamenti ferroviari del Paese, ovvero Monaco di Baviera-Colonia-Dortmund; Monaco di Baviera-Berlino-Amburgo. Circa 50 servizi giornalieri in programma per unire 18 città in totale, creando al contempo 2.500 posti di lavoro.

Ma la crescita non guarderà solo all’estero, ha poi aggiunto l’a.d. Per l’Italia è infatti in programma un aumento dei treni della flotta, che passeranno dai 51 attuali ai 63 futuri con nuovi convogli realizzati dalla Alstom negli stabilimenti di Savigliano, in provincia di Cuneo.