ITB 2025: l’Albania punta sull’up level e gli eventi

È stata la sorpresa del post-Covid, grazie anche a un pricing altamente competitivo. Ora l’Albania - host country dell’edizione 2025 dell’Itb - vuole alzare l’asticella. “L’Albania ha intrapreso un percorso di trasformazione, per posizionarsi come una delle destinazioni più suggestive d’Europa” spiega la ministra del Turismo e dell’Ambiente, Mirela Kumbaro.

Un percorso che parte dalla qualità. “Puntiamo a un’offerta turistica focalizzata su servizi di alta qualità ed esperienze premium” precisa Kumbaro, rivelando che il Governo ha introdotto incentivi fiscali per le aziende che investiranno sulla destinazione. Un’operazione che ha portato nel Paese 11 grandi brand dell’hotellerie, tra cui Accor, Marriott e Radisson.

Un percorso immersivo

Da qui la scelta di presentarsi alla fiera berlinese con uno spazio dove si può scoprire la destinazione con tutti i sensi, attraverso un percorso immersivo che mostra tutto ciò che il Paese ha da offrire. Non solo il mare, ma anche le foreste, le lagune, i fiumi e le feste locali. Non mancano percorsi naturalistici e di trekking, per chi ricerca proposte sostenibili e green.

Infine gli eventi. Nel 2025, rivela la ministra, “Tirana sarà la Capitale mediterranea della Cultura e del Dialogo” e poi “ci saranno gli eventi sportivi”. A partire da un grande appuntamento made in Italy. “La città di Durres ospiterà la grande partenza del Giro d’Italia” anticipa.

Dopo il grande exploit post-pandemico, la priorità dell’Albania è diventare grande nell’industria turistica: “Vogliamo sviluppare il nostro potenziale turistico, garantendo uno sviluppo sostenibile che metta al centro un’offerta di alta qualità, nel rispetto dell’ambiente” conclude Kumbaro.