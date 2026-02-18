Itb Berlin compie 60 anni: i temi e i protagonisti

Sostenibilità, intelligenza artificiale e adventure travel. Questi alcuni dei temi al centro di Itb Berlin 2026, in scena dal 3 al 5 marzo.
Un’edizione particolare quella di quest’anno. La manifestazione compie infatti 60 anni, un traguardo che, ha anticipato durante la preview per la stampa Deborah Rothe, director, Itb Berlin, “sarà celebrato in chiusura del primo giorno di fiera con un party”.
Host country della tre giorni quest’anno sarà l’Angola. Mentre saranno oltre 160 i Paesi rappresentati nei padiglioni di Messe Berlin. Non mancherà l’Italia, presente anche quest’anno con un ampio padiglione capitanato da Enit presso la Hall 1.2.
Ampio anche il programma dei panel, che, suddivisi per filoni tematici, forniranno ai visitatori dati e letture analitiche del mercato e delle tendenze emergenti.