Jet2Holiday e easyJet: occhi puntati su Atene

Due tra i principali operatori del Regno Unito, Jet2Holidays e easyJet, monitorano da vicino la situazione di Atene, colpita degli ultimi giorni da una serie di incendi alla periferia, con l’evacuazione di migliaia di residenti.

Per il momento, come sottolinea anche ttgmedia.com, gli eventi non stanno avendo nessun impatto sul settore turistico leisure, ma entrambi gli operatori citati hanno inviato ai clienti in partenza per la Grecia o in vacanza nella zona una serie di consigli per affrontare al meglio la situazione.

Dall’inizio di agosto sono stati circa 40 gli incendi e lunedì 12 agosto sono state segnalate fiamme alte fino a 12 metri.