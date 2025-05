Kenya, arrivi record nel 2024: Italia nella top ten dei mercati di riferimento

Arrivi record in Kenya nel 2024. I dati appena diffusi dal Kenya Tourism Board tracciano un bilancio decisamente positivo per l’industria turistica del Paese, con 2,4 milioni di visitatori internazionali, in aumento del 14,6% rispetto al 2023.

Flussi che hanno fatto registrare un aumento delle entrate del 20%, una performance ben superiore alla media continentale: nello stesso periodo, infatti, il turismo in Africa ha registrato una crescita del 7%, con 74 milioni di visitatori complessivi.

Il mercato italiano

Con circa 91.200 presenze stimate, il mercato italiano ha rappresentato il 3,8% del totale degli ingressi e collocandosi tra gli 8 bacini di riferimento, dietro a Stati Uniti, Uganda, Tanzania, Regno Unito e India.

Guardando al futuro, l’ente prevede di superare i 3 milioni di arrivi entro la fine del 2025. Per raggiungere questo obiettivo, il Kenya intende rafforzare il proprio posizionamento come meta versatile, per tutto l’anno e per tutti i tipi di viaggiatori.

Accanto alle celebri spiagge sull’Oceano Indiano, alla riserva del Masai Mara e ai grandi parchi nazionali come Tsavo e Amboseli, infatti, il Paese punta a valorizzare destinazioni ancora poco esplorate e ad arricchire l’offerta attraverso forme di turismo d’avventura.

In quest’ottica è stato istituito il National Adventure Product Club, che coinvolge operatori di settore e realtà locali nella progettazione di nuove esperienze active sostenibili, in sinergia con le comunità del luogo. Tra le attività già disponibili, il trail in fuoristrada, trekking, tour nel deserto, itinerari in bicicletta attraverso la savana o lungo le pendici del Monte Kenya, immersioni, pesca sportiva e paracadutismo. Altri itinerari sono in fase di sviluppo, con l’obiettivo di rispondere a una domanda internazionale sempre più diversificata e attenta al contatto con la natura.