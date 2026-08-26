Kenya, il 16 settembre la decisione sull’assicurazione sanitaria obbligatoria per i turisti

L’Alta Corte del Kenya ha sospeso temporaneamente l’obbligo di assicurazione sanitaria per i turisti stranieri, bloccando l’attuazione della direttiva governativa che avrebbe imposto, come requisito d’ingresso nel Paese, una copertura medica minima da 50.000 dollari.

Il provvedimento cautelare è stato emesso dal giudice Francis Rayola Olel, che ha accolto un ricorso presentato dall’associazione dei consumatori contro la misura introdotta dal Ministero della Salute lo scorso 30 luglio. La sospensione resterà in vigore fino all’udienza fissata per il 16 settembre, quando il tribunale entrerà nel merito della controversia, come riporta Kenyans. La misura aveva suscitato preoccupazione tra gli operatori del turismo, che temevano un impatto negativo sull’attrattività del Kenya come destinazione internazionale.