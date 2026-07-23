Kenya: obiettivo cinque milioni di turisti internazionali

Arrivare a cinque milioni di turisti internazionali all’anno. Questo l’obiettivo che si è prefissato il Kenya, che ora accoglie 2,7 milioni di visitatori, ma che vuole dare una spinta decisiva al proprio inbound ottenendo un aumento di circa l’85% rispetto all’attuale livello annuo. “Il turismo - ha detto il sottosegretario al Turismo, Julius Bitok - è la principale fonte di valuta estera per il nostro Paese. Le stime governative indicano che ogni turista contribuisce con un importo di 3mila dollari. “Moltiplicando questa cifra per 2,7 milioni di turisti - ha continuato Bitok -si comprende appieno l’enorme impatto che il turismo ha sulla nostra economia. Ogni turista crea, inoltre, circa 11 posti di lavoro”.

Il governo del Paese è inoltre determinato a investire nella formazione professionale, fondamentale per mantenere elevati gli standard di servizio. “Le imprese turistiche avranno bisogno di personale con competenze in tecnologia digitale, marketing, servizio clienti, sostenibilità e sviluppo dell’esperienza” ha concluso Bitok.

Altro obiettivo del Paese è di distribuire i benefici economici in modo più equo tra le destinazioni e le comunità locali del Kenya, facendo modo che l’incremento dell’incoming contribuisca allo sviluppo anche delle piccole imprese.