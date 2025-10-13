Adutei ha una nuova presidente. È Kyriaki Boulasidou, direttore Ente Nazionale Ellenico del Turismo, eletta dall’assemblea dell’associazione nel corso di TTG Travel Experience . Boulasidou va ad occupare la poltrona che dal 2022 è stata di Giovanna Sainaghi, direttrice di Visit Flanders in Italia.

“Nella nostra associazione è fondamentale la relazione tra i soci, uniti dalla comune finalità di promuovere e raccontare le eccellenze e le bellezze di tutti i Paesi che ognuno rappresenta – ha dichiarato Kyriaki Boulasidou dopo la sua elezione –. Puntiamo ad incrementare ancora i momenti di condivisione tra soci”.

Restano confermate le cariche del resto del direttivo: Ester Tamasi, direttore presso Malta Tourism Authority, come vicepresidente Roma; Agata Marchetti, direttrice dell’Ente Nazionale Germanico per il Turismo, vicepresidente Milano; Silvia Lenzi, Italian Market Manager Ente Vallonia, in tesoreria; Marcelo Rebanda, direttore per l’Italia dell’Ufficio turistico del Portogallo, continua a ricoprire il ruolo di segretario generale dell’associazione.