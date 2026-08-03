L’a.d. di Fs Gianpiero Strisciuglio nuovo vicepresidente della Uic

L’amministratore delegato e direttore generale del Gruppo Fs, Gianpiero Strisciuglio, è stato nominato nuovo vicepresidente della Uic (Union internationale des chemins de fer), organizzazione internazionale che riunisce le ferrovie e i principali stakeholder del settore a livello mondiale.

Strisciuglio è stato inoltre confermato presidente della Regione Europa della Uic. Nel suo mandato - della durata di due anni - avrà il compito di portare avanti i principali progetti di Uic Europa nel continente: Frmcs, il futuro sistema europeo di comunicazione mobile per il settore ferroviario; Railway Ontologies, volto a favorire l’interoperabilità e la condivisione strutturata dei dati tra operatori e sistemi ferroviari; e Capacity and Operational Performance, dedicato al miglioramento della capacità della rete e delle prestazioni operative.

“Sono profondamente orgoglioso della nomina a vicepresidente della UIC e della conferma alla guida della Regione Europa per il mandato 2026-2027 che per me, avendo iniziato il mio percorso professionale nel mondo ferroviario ed essendo cresciuto all’interno del Gruppo FS, ha un valore particolare - ha commentato Strisciuglio -. Credo che la crescita dei collegamenti ad alta velocità e lo sviluppo di una rete sempre più integrata, interoperabile e sostenibile rappresentino una straordinaria opportunità per avvicinare persone ed economie. In questo percorso sarà fondamentale rafforzare la collaborazione tra le imprese ferroviarie europee, condividendo competenze, innovazione e visione strategica”.