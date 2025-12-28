L’Albania tra le mete emergenti più dinamiche d’Europa: i numeri del 2025

Nel 2025 Albania consolida il suo ruolo tra le destinazioni emergenti più dinamiche d’Europa. Gli arrivi di visitatori stranieri nel periodo gennaio-novembre raggiungono quota 11,8 milioni, in crescita rispetto agli 11 milioni dello stesso periodo 2024, secondo i dati ufficiali Instat.
Nel solo mese di novembre gli ingressi sono stati 629.968, con un incremento del +4,2% anno su anno, segno di una destagionalizzazione sempre più efficace.
Il mercato di riferimento resta l’Europa meridionale, che pesa per 7,9 milioni di arrivi, mentre l’Europa occidentale contribuisce con 948.486 visitatori, evidenziando una progressiva diversificazione della domanda. Dopo il +15% registrato nel 2024, il turismo albanese continua a crescere grazie a infrastrutture potenziate, collegamenti diretti e a un posizionamento competitivo fondato su autenticità, natura e valore economico diffuso.