L’Arabia Saudita ospiterà la 26esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite sul Turismo

L’Arabia Saudita sarà il teatro della 26ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite sul Turismo in programma dal 7 all’11 novembre.
Al centro del dibattito, come riporta traveldailynews.com, ci sarà uno dei temi di maggiore attualità, dal momento che il tema sarà ‘Turismo basato sull’intelligenza artificiale: ridefinire il futuro’.
L’Arabia Saudita accoglierà oltre 160 Stati membri, organizzazioni internazionali e attori globali del settore per avviare un dialogo volto a garantire un futuro sostenibile per il settore e definire i prossimi 50 anni del turismo globale.
L’appuntamento includerà diverse riunioni di commissioni specializzate, una sessione tematica per affrontare il futuro del turismo nell’era dell’intelligenza artificiale e l’elezione del prossimo Segretario Generale delle Nazioni Unite per il Turismo.