‘L’Arabia Saudita è pronta, e voi?’ Questo il leit motiv della campagna promozionale rivolta ai professionisti del settore turistico e decision-maker. “Questa campagna – spiega Hazim Al-Hazmi, presidente Europa & Americhe di Saudi Tourism Authority - trasmette un messaggio chiaro: l’Arabia Saudita è pronta. Pronta ad accogliere, sorprendere ed essere scoperta come una delle destinazioni più dinamiche al mondo. Questa campagna è un invito ai nostri partner commerciali a cogliere le opportunità del presente, con la certezza che le basi per promuovere la destinazione con successo sono già solide”.

La campagna mira a sfidare la percezione comune che l’Arabia Saudita sia una destinazione del futuro, dimostrando invece, attraverso dati e fatti concreti, che rappresenta un’opportunità attuale e tangibile. L’ente per la promozione turistica intende evidenziare come l’Arabia Saudita sia non solo una destinazione entusiasmante, ma anche commercialmente vantaggiosa, con un forte potenziale di crescita immediata.

Oltre all’aspetto commerciale, la campagna ha poi una forte componente emozionale: vuole ispirare i professionisti del settore a vedere l’Arabia Saudita come una destinazione vivace, con offerte diversificate da aggiungere al proprio portfolio.

L’Arabia Saudita ha al suo arco diverse frecce da scoccare. Negli ultimi anni, i collegamenti aerei dall’Europa e dalle Americhe sono aumentati del 47% dal 2022, con voli offerti da diverse compagnie aeree e in diverse classi di viaggio. È previsto un ulteriore incremento del 18% nel 2024.

Anche il settore alberghiero è in forte espansione: nel 2024 sono state aggiunte 145mila camere, portando il totale a 426mila ad agosto di quest’anno, con una crescita del 52% rispetto al 2023. Il numero di visitatori provenienti da Europa e Americhe continua a crescere: un milione di turisti sono stati accolti nel primo trimestre del 2024, segnando un aumento del 30% rispetto all’anno precedente.