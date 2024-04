L’Austria a Venezia con la Capitale europea della cultura 2024

In occasione della pre-apertura della sessantesima edizione della Biennale di Venezia, l’Ente nazionale austriaco per il turismo pone sotto i riflettori internazionali Bad Ischl – Salzkammergut Capitale europea della cultura 2024.

Con il cosiddetto ‘Plätten-Taxi’, tipico di questo territorio, gli austriaci si presentano ai gondolieri italiani con un originale ‘concorrente’ tra i canali di Venezia.

L’obiettivo dell’iniziativa è presentare al pubblico internazionale la cultura del Salzkammergut e il programma della Capitale Europea della Cultura 2024.

“L’Austria e l’Italia condividono il valore e l’importanza del turismo culturale e la tradizione per le imbarcazioni storiche. Per questo abbiamo scelto di far navigare la nostra Plätte tra i canali di Venezia in occasione dell’inaugurazione dell’evento più importante per la città” spiega l’a.d. di Enat, Astrid Steharnig-Staudinger.