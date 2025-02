La cucina torna ambasciatrice del turismo in Austria. A oltre 15 anni dalla pubblicazione dell’ultima Guida Michelin nazionale, Austria Tourism è riuscito far inserire nuovamente il Paese nel novero delle top destination d’Europa con una pioggia di riconoscimenti: 82 stelle Michelin, 33 Stelle Verdi e 43 Bib Gourmand.

“Il pubblico italiano ha un’idea ancora molto stereotipata della nostra cucina - ha osservato in occasione dell’annuncio presso il ristorante Sadler di Milano Herwig Kolzer, direttore di Austria Turismo in Italia - ma le rispettive tradizioni gastronomiche si sono influenzate per secoli, mentre il reperimento di alcuni prodotti tipici ha finito per tracciare vere e proprie vie del gusto. La cucina austriaca di qualità sarà la grande sorpresa del 2025”.

Se il Tirolo guida la classifica nazionale con 30 riconoscimenti, tre sono i nuovi astri da tener d’occhio: Julian Stieger del ristorante Rote Wand Chef’s Table presso Lech am Arlberg (Michelin Young Chef Award), Barbara Eselböck del ristorante Taubenknobel presso Schützen am Gebirge e Alexander Koblinger del ristorante Döllerer presso Golling an der Salzach.