L’Azerbaijan sceglie Aigo per promuoversi in Italia

L’Azerbaijan Tourism Board ha scelto Aigo per promuoversi in Italia. L’ente fa il suo ingresso sul mercato italiano affidando all’agenzia le attività di marketing e comunicazione rivolte agli operatori, ai media e ai consumatori.

Attraverso iniziative mirate che abbracciano il trade marketing e le media relations, tra cui analisi di mercato, Fam trip, webinar, relazioni con i media e un roadshow, l’Azerbaijan Tourism Board punta a consolidare il posizionamento della destinazione e a incrementare i flussi turistici dalla Penisola.

Obiettivo dell’ente quello di svelare al pubblico italiano l’intera offerta del terriorio, andando oltre la capitale Baku. “Il nostro impegno sul mercato italiano segna una tappa fondamentale nel nostro percorso di promozione internazionale - spiega Florian Sengstschmid, ceo di Azerbaijan Tourism Board -. L’obiettivo è quello di dare maggiore visibilità al quadro più ampio dell’Azerbaigian sul mercato, andando oltre la modernità di Baku per abbracciare il ricco patrimonio culturale del Paese, le sue bellezze naturali e le tradizioni enogastronomiche. Lavorando a stretto contatto con i partner del settore e con i media italiani, miriamo a fornire gli strumenti necessari per posizionare al meglio la destinazione e ispirare i viaggiatori a visitare e scoprire l’Azerbaijan.”

“Siamo entusiasti di affiancare Azerbaijan Tourism Board con una strategia integrata di comunicazione pensata per incrementare la notorietà del Paese come meta di prim’ordine tra Europa e Asia - commenta il presidente di Aigo, Massimo Tocchetti -. Il vero punto di forza della destinazione risiede nel suo affascinante contrasto: dalle architetture avveniristiche di Baku alle meraviglie naturali di una terra millenaria, ricca di montagne rigogliose e tradizioni profonde. Un’offerta eclettica e di qualità che sa rispondere ai desideri di diverse tipologie di viaggiatori, racchiudendo esperienze uniche in un solo itinerario.”