L’Etiopia è stata eletta nel Consiglio dell’Icao, l’agenzia delle Nazioni Unite che definisce gli standard per la sicurezza e il funzionamento del trasporto aereo internazionale. L’elezione si è svolta a Montréal, durante la riunione annuale dell’Assemblea. Insieme all’Etiopia sono stati eletti Indonesia, Oman e Turchia, completando l’ampliamento del Consiglio da 36 a 40 Stati, deciso dall’entrata in vigore, il 12 giugno, di una modifica alla Convenzione di Chicago, il trattato alla base dell’aviazione civile internazionale.

Il Consiglio così composto resterà in carica fino alle prossime elezioni, previste nel 2028. Per l’Etiopia, uno dei principali snodi aerei africani, l’ingresso nell’organo che riunisce 193 Stati significa dare voce allo sviluppo del settore aereo del continente.