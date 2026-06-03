L’Hard Rock Hotel Malta apre le prenotazioni

Aprono le prenotazioni per l’attesissimo Hard Rock Hotel Malta, nuova destinazione nel Mediterraneo per Hard Rock International. L’hotel, situato nel cuore di St. George’s Bay, ridefinirà la scena del lifestyle di lusso a Malta grazie all’inconfondibile energia di Hard Rock, a un design raffinato e a un’ospitalità di nuova generazione.

La struttura disporrà di 397 camere con vista panoramica sul mare, tra cui 25 suite esclusive con piscine private riscaldate, due piani executive club e una ballroom di 466 metri. Durante il giorno, l’hotel offrirà un ambiente tranquillo ideale per yoga, colazione e relax a bordo piscina, mentre di sera si trasformerà in un punto di ritrovo con cocktail, musica e intrattenimento. La destinazione propone un’offerta culinaria diversificata con oltre 10 concept tra ristoranti, bar, lounge e club, inclusi rooftop e location sul mare.

Gli ospiti potranno rigenerarsi in uno spazio di 3.800 metri dedicato a spa, benessere e fitness presso il Rock Spa® e il centro Body Rock®. L’esperienza è arricchita da tre piscine interne e otto piscine esterne riscaldate con vasche idromassaggio, tra cui una spettacolare piscina a sbalzo sul rooftop — l’unica del suo genere sull’isola — con viste panoramiche.

“Siamo entusiasti di portare l’iconica esperienza Hard Rock Hotel sulla splendida isola di Malta - ha dichiarato John Rees, senior vice president of hotel operations di Hard Rock International -. Con l’incredibile combinazione di storia, cultura e bellezze naturali di Malta come sfondo, stiamo creando una destinazione d’eccellenza e non vediamo l’ora di accogliere i nostri primi ospiti quest’estate”.

L’Hard Rock Hotel Malta proporrà, inoltre, una serie di esperienze esclusive legate al marchio. Sound of Your Stay® immerge i viaggiatori nella musica in base ai loro gusti con chitarre in camera tramite Picks®, giradischi con Wax® o playlist curate con Tracks® per creare la colonna sonora perfetta di una fuga mediterranea.

L’Hard Rock Roxity Kids Club™ e Vibe City sono spazi family-friendly ispirati alla musica, pensati per stimolare il movimento e la creatività dei più piccoli. Il programma Unleashed® consente anche agli animali domestici di vivere la stessa esperienza di lusso dei loro proprietari.