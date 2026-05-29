L’estate irlandese si accende con festival di musica, teatro e arte che trasformano città storiche e paesaggi naturali in palcoscenici d’eccezione. Da giugno ad agosto 2024, l’Irlanda ospita eventi culturali di livello internazionale con star come Patti Smith, Isabelle Huppert e Noura Mint Seymali, offrendo ai viaggiatori l’opportunità di scoprire il Paese attraverso esperienze autentiche lontane dal turismo di massa.

Bloomsday Festival Dublino: letteratura e tradizione (11-16 giugno)

Il Bloomsday Festival celebra James Joyce con oltre 100 eventi dedicati al capolavoro “Ulisse”. Dublino, Città Unesco della Letteratura, si trasforma in un palcoscenico letterario con letture, tour a piedi, spettacoli teatrali e concerti. L’evento culmina il 16 giugno, data in cui si svolge l’azione del romanzo.

Cork Midsummer Festival: arte contemporanea (12-21 giugno)

Cork diventa un laboratorio artistico a cielo aperto con 50 eventi in 30 location diverse. Il Cork Midsummer Festival presenta performance sperimentali, installazioni immersive e spettacoli con artisti come Isabelle Huppert. La programmazione include teatro, danza, musica e una spettacolare parata nel centro storico.

Stendhal Festival Limavady: musica nella natura (2-4 luglio)

Nella contea di Londonderry, il Stendhal Festival combina musica indipendente e paesaggi della Causeway Coast. L’evento offre 45 esibizioni live su 8 palcoscenici, laboratori artigianali e un programma famiglia, il tutto immerso in una suggestiva tenuta agricola.

Earagail Arts Festival Donegal: cultura bilingue (10-25 luglio)

Unico festival bilingue inglese-gaelico d’Irlanda, l’Earagail Arts Festival trasforma spiagge, foreste e teatri in palcoscenici naturali. Quest’anno include concerti su Tory Island, performance di Noura Mint Seymali e spettacoli coreografici su Gola Island.

Galway International Arts Festival: eccellenza globale (13-26 luglio)

Il Galway International Arts Festival presenta talenti internazionali nel celebre Big Top. Il programma 2026 include Patti Smith Quartet, il vincitore del Grammy Cian Ducrot e la band britannica James, con teatro d’avanguardia, danza e arti visive.

Spraoi International Street Art Festival: arte di strada (31 luglio - 2 agosto)

La più antica città vichinga d’Irlanda ospita tre giorni di arte di strada, musica live e performance. Il festival culmina con una spettacolare parata e fuochi d’artificio sul fiume, trasformando Waterford City in un carnevale urbano.

Fleadh Cheoil Belfast: Tradizione Irlandese (2-9 agosto)

Per la prima volta Belfast ospita il Fleadh Cheoil na hÉireann, la più grande celebrazione mondiale di musica e danza tradizionale irlandese. L’evento, nato nel 1951, attira migliaia di visitatori per una settimana di concerti e competizioni.