“L'Oman sarà a TTG Travel Experience a Rimini per incontrare il trade italiano. Il turismo è un elemento centrale nel dialogo e nella collaborazione tra le nostre due Nazioni”, afferma il ministro del Patrimonio Culturale e del Turismo del Sultanato, Sayyid Ibrahim bin Said Al Busaidi dopo la prima visita ufficiale in Italia. La delegazione ha incontrato la settimana scorsa diverse istituzioni, associazioni, tour operator e stampa.

A Firenze il confronto ha riguardato le 12 missioni di università italiane attive in Oman, impegnate in scavi e recupero dei siti archeologici. A Roma gli incontri con i ministri Alessandro Giuli e Gianmarco Mazzi hanno affrontato tutela del patrimonio e progetti congiunti di promozione turistica.

Il Sultanato per il turismo punta su cultura, natura, lusso sostenibile e attività outdoor ed esperienze su misura. A Muscat avanza il Muttrah Waterfront, con una funivia prevista entro fine 2026 tra il porto, la stazione panoramica in quota e Rose Bay. Il piano infrastrutturale prevede aeroporti regionali a Jabal Akhdar, Masirah e Sohar.

Jabal Akhdar, Capitale del Golfo 2027, ha accolto 222.151 visitatori nel 2025, il 9% in più sul 2024. Nel Golfo, l'Oman sostiene una licenza unica per le guide e criteri comuni di classificazione alberghiera. Gli eventi arricchiscono inoltre la programmazione tra fine 2026 e inizio 2027: IronMan Muscat debutta sulla distanza completa, la Oman Desert Marathon attraversa le dune di Sharqiya Sands e il Tour of Oman propone tappe nei dintorni della capitale.