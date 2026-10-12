L’Uganda elimina l’obbligo di vaccinazione contro la febbre gialla

Per entrare in Uganda non servirà più il certificato di vaccinazione contro la febbre gialla.

Come riporta traveldailynews.com, l’Uganda ha eliminato l’obbligo del certificato per i viaggiatori internazionali. Le autorità hanno inoltre confermato che il certificato non figura più nell’elenco dei documenti richiesti sul portale ugandese per la richiesta di visto elettronico.

La modifica riguarda i viaggiatori in arrivo sia tramite gli aeroporti ugandesi che attraverso altri punti di ingresso. Il cambiamento delle condizioni di ingresso nel Paese è stata confermata dal Governo e dalle autorità ugandesi.