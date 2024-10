L’uragano Milton è arrivato in Florida e sta mettendo a dura prova tutto il Paese. Considerata la sua forza, gli allarmi erano arrivati già nelle scorse giornate. Nelle ultime ore Milton è sceso da categoria 2 a categoria 1, ma lo Stato resta in allerta.

Restano chiusi diversi aeroporti internazionali che avevano fermato le operazioni già da qualche giorno; l’aeroporto internazionale di Orlando, come riporta corriere.it è chiuso dalle 8 di ieri mattina; gli scali di Sarasota, St. Petersburg e del sudovest della Florida invece da martedì sera. Zero operazioni anche per l’aeroporto internazionale di Tampa, chiuso da martedì mattina. Resta operativo lo scalo di Miami, che comunque invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo e a usare particolare cautela nel dirigersi verso l’aeroporto.

Migliaia i voli cancellati: si parla di oltre 3.000 tra la giornata di ieri e quella di oggi.

Come accennato, Milton sembrerebbe indebolirsi mentre si dirige verso Orlando, ma il livello di attenzione resta comunque altissimo.

Oltre ai trasporti, il passaggio dell’Uragano ha creato problemi anche alla rete energetica, con oltre due milioni e mezzo di persone senza elettricità. Nel Golfo del Messico sono state registrate onde alte 9 metri.