La Cina sconsiglia i viaggi verso il Giappone

Le tensioni tra Cina e Giappone ha di fatto azzerato i viaggi dei cittadini del Dragone verso il Paese del Sol Levante.

Come riporta preferente.com, genzie e compagnie aeree cinesi hanno sospeso i viaggi verso la meta. Secondo quanto riportato dagli organi di stampa di Pechino, le prenotazioni sarebbero state sospese a causa dei timori dei viaggiatori stessi. Anche le compagnie aeree hanno messo in campo una policy di rimborso rapido.

In seguito a questo, il Ministero della Cultura e del Turismo cinese ha emesso un avviso esortando i cittadini a ridurre i propri viaggi.

Per il Giappone gli effetti non saranno significativi, dal momento che il Paese già da tempo lotta contro un eccesso di turisti che non accenna a diminuire.

Non è da escludere tuttavia che a beneficiarne siano altre destinazioni verso le quali i cinesi potrebbero rivolgere l’interesse.