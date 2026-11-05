La Commissione Ue annuncia il Cruise Cooperation Dialogue

“Il turismo crocieristico è un altro settore in cui la crescita deve essere gestita con attenzione”, così la nota della Commissione europea che spiega come il segmento crocieristico sarà incluso nella nuova Strategia Ue per il turismo sostenibile presentata ieri.

“Le crociere portano visitatori e attività economica nelle città portuali e nelle regioni costiere, ma l'arrivo simultaneo di un gran numero di passeggeri può esercitare una forte pressione sulle infrastrutture locali, sull'ambiente e sui residenti. Ecco perché la Commissione avvierà il Cruise Cooperation Dialogue, dialogo sulla cooperazione nel settore delle crociere, che riunirà Stati membri, autorità regionali e locali, parti interessate del settore e società civile”.