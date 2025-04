Superato un altro passaggio dell’Iter che dovrebbe portare alla libera concorrenza per i treni che attraversano il Canale della Manica.

L’ostacolo superato, come riporta ttgmedia.com, è relativo a una struttura di manutenzione e stoccaggio dei treni. A questa problematica ha risposto una decisione dell’Office of Rail and Road. L’ente regolatore ha affermato che il deposito di Londra di Eurostar sarebbe in grado “se necessario” di ospitare treni aggiuntivi, in seguito alla ricezione di un rapporto indipendente da lui commissionato.

La decisione rappresenta un ulteriore passo avanti per l’apertura ad altri player della rotta tra Londra e il Continente. La questione della struttura per lo stoccaggio, inoltre, sarebbe l’ultimo vero scoglio da superare.