La Corea del Sud crea le Zone Speciali di Turismo Globale

Dopo la crescita turistica fatta registrare negli ultimi anni, la Corea del Sud punta ora a incrementare la propria attratività promuovendo nuove destinazioni oltre alle classiche Seoul e Jeju designando Gyeongju e Haeundae come le prime Zone Speciali di Turismo Globale del paese. Il Ministero della Cultura, dello Sport e del Turismo ha selezionato le due destinazioni nell'ambito di un nuovo programma pensato per sviluppare poli turistici regionali con un maggiore richiamo internazionale.

Gyeongju, l'ex capitale del Regno di Silla, baserà la sua offerta su storia, cultura e turismo notturno. I piani includono nuove esperienze serali che incorporano il patrimonio di Silla e i siti del Patrimonio Mondiale dell'Unesco, insieme al turismo gastronomico. Secondo quanto riportato da Travelmole, la città prevede anche di ampliare i taxi turistici con autisti che parlano lingue straniere e gli autobus circolari per il sightseeing, oltre a introdurre sistemi di pagamento mobile comodi per i visitatori internazionali.

A Busan, Haeundae adotterà un approccio diverso, combinando il suo consolidato turismo balneare con il tempo libero marino, i MICE e lo shopping. Haeundae è già famosa per la sua spiaggia tra i viaggiatori coreani. La zona turistica di 6,2 km² si estende sulle spiagge di Haeundae e Songjeong, sulle attrazioni, sui quartieri commerciali e di intrattenimento dell'area di Gwangalli, su BEXCO, sulla Casa APEC di Nurimaru e sulla Collina Dalmaji.