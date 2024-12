La Croazia investe nel turismo up level, le nuove aperture alberghiere

Numerose le novità nel campo dell’hospitality croata. “In Istria, il San Rocco Boutique Hotel di Verteneglio sarà completamente ristrutturato e riaprirà nella primavera del 2025 - annuncia Viviana Vukelić, direttrice dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo in Italia -. A Parenzo, invece, il Pical Resort, il più grande investimento turistico croato, sarà inaugurato nel 2026 con un focus su turismo sostenibile, esperienziale, familiare e Mice. Parenzo, poi, è stata proclamata Campione del Turismo 2024 per la sua qualità e immagine internazionale”.

Nel Quarnaro, invece, il Curio Collection by Hilton è stato inaugurato a Opatija il 25 ottobre 2024. A Rijeka, gli Hotel Jadran e Continental sono stati ristrutturati ed entrano nei gruppi Marriott e Accor. Sempre nella regione, l’Arba Resort (4/5 stelle) a Rab aprirà nell’estate 2025 con un’offerta dedicata al turismo familiare, mentre Opatija vedrà l’apertura di un nuovo hotel Marriott nel 2025.

“A Cres - aggiunge la direttrice - il nuovo Hotel Isolano (Autograph Collection by Marriott), inaugurato nell’ottobre 2024, rappresenta la prima struttura di lusso internazionale sull’isola. In Dalmazia, a Zara, è prevista l’apertura del Hyatt Regency nel 2025, con un investimento di 55 milioni di euro per una struttura che includerà 133 camere e un’area residenziale”.

Altre nuove aperture sono l’Hilton a Preko (isola di Ugljan), il Molum Hotel & Residences a Sv. Filip i Jakov, e gli ampliamenti di Maistra a Spalato (Hotel Marjan) e Vrsar (Holiday Village). Infine, a Zagabria e nella Croazia continentale, il Pullman (Accor) ha aperto nell’ottobre 2024; il Novotel Zagreb East Gate sarà operativo a partire dal giugno 2025, mentre a Karlovac il nuovo Hotel Kadoor lo è già”.