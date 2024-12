La Croazia spinge sul ‘fuori stagione’

La Croazia continua a catturare le preferenze dei viaggiatori italiani, non solo nel periodo estivo. La strategia di destagionalizzazione sta infatti ottenendo risultati significativi e il Paese si prepara ad accogliere un buon numero di viaggiatori anche durante le festività natalizie.

In linea generale, nei primi 11 mesi dell’anno il Paese ha totalizzato 20,9 milioni di arrivi e 107,7 milioni di pernottamenti, in crescita del 3,5% negli arrivi e dell’1% nei pernottamenti rispetto allo stesso periodo del 2023.

“Per tutto l’anno abbiamo registrato risultati turistici positivi e questa tendenza, come avevamo previsto, è continuata anche in autunno. Ci stiamo avvicinando alla fine di un altro anno turistico molto impegnativo, gli ottimi risultati della post stagione confermano che la Croazia è sempre più riconosciuta sul mercato come destinazione per tutto l’anno e sono una chiara indicazione che dobbiamo continuare a sviluppare il nostro turismo in questa direzione” ha dichiarato Viviana Vukelić, direttrice dell’ente nazionale croato per il Turismo in Italia, in occasione del tradizionale appuntamento per lo scambio di auguri natalizi avvenuto all’hotel Principe di Savoia di Milano.