La Giordania a TTG per rafforzare il dialogo con il mercato

Jordan Tourism Board torna a TTG Travel Experience con l’obiettivo di rafforzare il dialogo con il mercato italiano e promuovere le diverse esperienze turistiche proposte dalla Giordania. L’Italia si sta confermando mercato di riferimento per la destinazione: secondo i dati dell’ente, nel periodo gennaio-settembre 2026 sono stati registrati oltre 17mila i visitatori e la partecipazione alla fiera si inserisce in una strategia volta a incrementare ulteriormente gli arrivi attraverso il consolidamento dei rapporti con il trade.

Nel 2027 il Jordan Tourism Board investirà in attività di co-marketing con i tour operator, collaborazioni con network di agenzie di viaggi, fam trip e viaggi stampa e iniziative di promozione dedicate al turismo culturale, d’avventura e religioso. Per la prima volta, inoltre, l’ente del turismo condivide lo spazio espositivo con Royal Jordanian, nel quadro di una collaborazione che mette in relazione la valorizzazione del territorio con il potenziamento della connettività aerea.