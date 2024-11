È partito questo fine settimana il primo viaggio turistico in treno da Amman, la capitale della Giordania, fino all’antico sito di Umm al-Jimal, località che è stata dichiarata patrimonio dell’umanità dall’Unesco.

Si tratta del settimo sito riconosciuto e tutelato in Giordania, che svela i resti di un’antica città risalente al periodo tardo romano e bizantino all’interno del Paese e che ora è raggiungibile anche in treno. A bordo c’erano 180 persone, tra giornalisti e operatori, che hanno visitato il sito. L’obiettivo del governo è promuovere la valorizzazione di questa area con capitali privati. Le opportunità di investimento praticabili sono ora pubblicate sulla piattaforma online ‘Invest in Jordan’. Il governo ha inoltre l’intenzione di promuovere l’area attraverso campagne turistiche mirate.