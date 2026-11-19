La pace, prima di tutto. Nonostante la Giordania sia riuscita a incrementare le proprie entrate turistiche del 4,9% rispetto ai primi nove mesi del 2025, toccando quota 6,35 miliardi di dollari grazie a 5,66 milioni di arrivi internazionali (principalmente dai Paesi arabi), il recupero dei mercati europei (-23,7%) e USA (-16,3%) colpiti dalla crisi del Golfo resta la priorità per il 2027.

“L’anniversario dei duemila anni dal battesimo di Gesù a Betania offre un’occasione provvidenziale - spiega Ramzi Maaytah, managing director Jordan Tourism Board recentemente incluso da Forbes nei Top 100 Travel & Tourism Leaders 2026 - perché questo sarà il tema guida su cui intendiamo lavorare maggiormente in vista del 2030. L’accoglienza, l’apertura culturale, ma soprattutto la sicurezza del nostro Paese non sono mai venuti a mancare nei momenti difficili dei conflitti in Medioriente e i viaggiatori spirituali, capaci di mettere la fede davanti a tutto, sono la testimonianza vivente di chi non si lascia vincere dall’emotività della disinformazione”.

I prossimi mesi

Il primo vero banco di prova sarà la consueta celebrazione dell’epifania ad Al-Maghtas, sito Unesco, durante la quale pellegrini cristiani di tutto il mondo prendono parte alle diverse cerimonie confessionali organizzate nel mese di gennaio. I riflettori saranno quindi puntati sull’itinerario dedicato alle località abramitiche (Betania, Monte Nebo, Madaba, Mukawir), sfruttando anche le possibilità di combinazione offerte dal nuovo collegamento Sharjah-Amman di Air Arabia, al via dal 15 novembre. Con 1 milione 32mila arrivi a ottobre (e un aumento di 16mila sul corrispettivo mese 2025), la Giordania può ben sperare.