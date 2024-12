La Gran Bretagna punta sugli eventi per il 2025, tra arte, ricorrenze e mega concerti

Dopo il 2024 e l’incoronazione del nuovo re, la Gran Bretagna lancia per il capodanno il calendario dei grandi eventi per tutto il 2025. Dalla cultura al cinema, dalle grandi mostre agli anniversari storici, Londra, e non solo, mettono in mostra tutto il loro glamour britannico.

Si comincia con Bradford che sarà capitale della cultura nonché prima città del cinema Unesco del mondo. In primavera verrà inaugurato il museo dedicato a William Shakespeare presso la storica Curtain Playhouse di Shoreditch. In estate riaprirà anche il Jewry Wall Museum di Leicester, sito archeologico di epoca romana mentre al British Museum di Londra verrà inaugurata la mostra “Gladiators of Britain”.

Nel 2025 ricorrerà anche il 250° anniversario della nascita di Jane Austen e le celebrazioni si svolgeranno nei luoghi delle ambientazioni dei suoi romanzi. Infine la musica: gli Oasis sosteranno a Cardiff, Manchester, Londra ed Edimburgo. Kylie Minogue porterà il suo Tension Tour di primavera, esibendosi a Glasgow, Newcastle e Manchester, Liverpool, Sheffield, Londra, Nottingham e Birmingham. Bruce Springsteen e Bob Dylan saranno rispettivamente a Manchester e Liverpool e a Nottingham e Londra, città che ospiterà anche i Coldplay.