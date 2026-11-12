La Grecia è sulla buona strada per registrare un altro anno record nel 2026. Lo ha detto la ministra del Turismo, Olga Kefalogianni, durante la sua visita al WTM di Londra.

Si prevede che nel 2026 il Paese supererà il precedente record, segnando il quarto anno consecutivo di crescita per l'industria turistica. Kefalogianni ha inoltre sottolineato una maggiore domanda da parte dei visitatori durante tutto l'anno, inclusi i mesi tradizionalmente meno affollati.

Gli ultimi dati della Banca di Grecia confermano l'ottimismo del Ministro. Tra gennaio e agosto 2026 il Paese ha accolto 28,51 milioni di viaggiatori internazionali, con un incremento del 10% rispetto ai 25,92 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente.

I ricavi turistici sono aumentati del 9,4%, raggiungendo i 18,20 miliardi di euro, mentre l'avanzo della bilancia turistica si è attestato a 15,42 miliardi di euro. La crescita nel numero di visitatori è stata registrata sia dai mercati dell'Unione Europea che da quelli extra-UE.

La Germania si conferma il principale mercato di provenienza per la Grecia con 4,21 milioni di visitatori e un incremento dell'8,1%; il Regno Unito si colloca al secondo posto con 3,40 milioni di arrivi (+3,9%), seguito dall'Italia, che ha registrato una crescita particolarmente significativa del 22,1%, portando il numero di visitatori a 1,92 milioni.

Dalla Francia sono arrivati 1,35 milioni di visitatori (-5,4%), mentre dagli Stati Uniti ne sono giunti 1,06 milioni (-1,5%).

L'analisi delle performance dei singoli mercati rivela inoltre differenze nelle abitudini di spesa. Gli introiti turistici provenienti dall'Italia hanno registrato un'impennata del 31,7%, raggiungendo 1,26 miliardi di euro, mentre la spesa dei visitatori statunitensi è cresciuta del 21%, attestandosi a 1,47 miliardi di euro, nonostante un lieve calo negli arrivi.

Gli introiti turistici dal Regno Unito sono aumentati del 5%, arrivando a 2,67 miliardi di euro, mentre la spesa dei visitatori tedeschi è salita del 7,2%, toccando i 2,86 miliardi di euro. Al contrario, gli introiti dalla Francia sono diminuiti dell'8,1%, scendendo a 932 milioni di euro.

Complessivamente, gli arrivi dai paesi dell'UE sono aumentati dell'11%, raggiungendo i 16,97 milioni, mentre i visitatori provenienti da altri paesi sono cresciuti dell'8,5%, arrivando a 11,54 milioni.