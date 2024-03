La New York dei Ghostbusters si svela ai turisti

New York si prepara ad accogliere gli Acchiappafantasmi. In occasione dell’imminente uscita del nuovo film ‘Ghostbusters: Frozen Empire’, New York City Tourism+Conventions ha svelato l’iniziativa ‘Ghostbusters x New York City’. Si tratta di una partnership promozionale siglata con Sony Pictures per coinvolgere i fan della saga, portandoli così a scoprire i 5 distretti della città attraverso le location utilizzate per le riprese dei film della saga, dagli anni ‘80 a oggi.

“Il primo Ghostbusters è uno dei film più iconici per NYC”, commenta Fred Dixon, presidente e ceo di New York City Tourism+Conventions. “Attraverso il nostro Ghostbusters x NYC content hub disponibile sul nostro sito, New York prende vita diventando il personaggio principale di questa amatissima serie cinematografica”.

Questo progetto, inoltre, contribuirà alla ripresa economica della Grande Mela. Come riporta infatti traveltradejournal.com, NYC stima di chiudere il 2024 con 64 milioni di visitatori, un +3,2% rispetto ai risultati del 2023. G. G.