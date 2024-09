La Nuova Zelanda triplica la tassa di ingresso per i turisti

Fa 35 a 100 dollari. Triplicherà in un solo colpo la tassa d’ingresso per i turisti in arrivo in Nuova Zelanda, per gli europei un equivalente da circa 56 euro, che saliranno a 70 se si aggiungerà anche il costo relativo all’autorizzazione per l’ingresso nel Paese.

La misura è stata decisa dal Governo, secondo quanto riportato da il Fatto Quotidiano, per fare sì che i viaggiatori diano il loro contributo al miglioramento dei servizi rivolti proprio ai turisti, fortemente cresciuti nel Paese negli ultimi tempi anche se ancora ben al di sotto del periodo prepandemia.

Un dato, quest’ultimo, che ha fatto insorgere gli operatori del settore contro la nuova misura: il timore è che l’aumento faccia da deterrente, con il rischio che si produca un effetto opposto, ovvero il calo delle entrate derivanti dal turismo. E ora c’è anche il rischio che si arrivi a un aumento anche delle tasse aeroportuali.