Per la prima volta nella sua storia l’Unione europea ha un commissario al turismo. Un passaggio non da poco, se si considera che una parte non irrilevante delle normative su viaggi, prenotazioni e trasporto aereo fa capo proprio all’Ue.

La scelta di Ursula Von der Leyen per questo ruolo è caduta sul greco Apostolos Tzitzikostas, a capo del portafoglio Trasporti e Turismo. Il settore travel, infatti, è stato inserito insieme alla delega già esistente e assegnata in precedenza alla rumena Adina Valean.

Bisogna comunque precisare che la nomina è ancora in attesa dell’approvazione del parlamento europeo.

In ogni caso, come evidenzia anche hosteltur.com (https://www.hosteltur.com/165654_la-ue-nombra-su-primer-comisario-de-turismo-quien-es-tzitzikostas.html), il turismo ora avrà un interlocutore diretto a Bruxelles.

Il profilo del commissario

Apostolos Tzitzikostas, classe 1978, Ha studiato Governance e Relazioni Internazionali alla Georgetown University, a Washington DC, laureandosi nel 2000. In seguito ha lavorato nel Gabinetto del presidente della Commissione Affari Esteri del Congresso degli Stati Uniti.

Nel 2002 ha conseguito un master in Politiche pubbliche ed economia europea allo University College di Londra, per poi avviare una propria attività nel settore caseario.

Dal punto di vista politico, nel maggio 2014 è stato eletto presidente della regione Macedonia Centrale e nel maggio 2019 è stato nominato presidente dell’Associazione delle Regioni della Grecia.