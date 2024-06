La Repubblica Dominicana lancia il passaparola tra gli adv

DO Travel Rewards, il programma fedeltà della Repubblica Dominicana, lancia il passaparola tra gli agenti di viaggi italiani per conquistare nuovi membri. I dettaglianti possono registrarsi al programma inserendo, nello spazio ‘Come hai saputo di noi?’, l’e-mail dell’agente che ha parlato loro del programma, che dev’essere la stessa e-mail registrata sulla piattaforma.

Per partecipare, spiega l’ente del turismo, non è necessario avere un codice Iata. Sia l’agente che la persona segnalata riceveranno un premio di 5 euro. Per ricevere questo vantaggio, la prima prenotazione effettuata dal nuovo agente deve essere verificata e approvata secondo l’attuale processo del programma.

DO Travel Rewards mira a riconoscere gli sforzi degli agenti di viaggi di tutto il mondo che promuovono il Paese; è una community con oltre 14mila membri in tutto il mondo, oltre 50mila prenotazioni registrate e oltre 70mila dollari in premi e vantaggi consegnati.