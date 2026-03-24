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La ‘sindrome del turista’, la ricerca Radical Storage conferma che in viaggio si infrangono di più le regole

La ‘sindrome del turista’, la ricerca Radical Storage conferma che in viaggio si infrangono di più le regole

Si chiama ‘sindrome del turista’ la tendenza a comportarsi in modo più impulsivo o fuori dagli schemi quando si è lontani da casa. Il fenomeno è confermato da una recente ricerca condotta da Radical Storage - piattaforma globale di deposito bagagli presente in oltre 1.000 destinazioni nel mondo - su oltre 1.200 viaggiatori.

Dallo studio condotto dall’azienda, emerge chiaramente come le persone in vacanza si sentiamo davvero più libere di infrangere le regole. Oltre il 56% degli intervistati ammette, infatti, di fare qualcosa in viaggio che normalmente non farebbe nella vita quotidiana.

Un comportamento dilagante perlopiù tra i viaggatori più giovani. Secondo la ricerca la percentuale di ‘turisti maleducati’ supera il 70% nella Gen Z.

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