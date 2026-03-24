La ‘sindrome del turista’, la ricerca Radical Storage conferma che in viaggio si infrangono di più le regole

Si chiama ‘sindrome del turista’ la tendenza a comportarsi in modo più impulsivo o fuori dagli schemi quando si è lontani da casa. Il fenomeno è confermato da una recente ricerca condotta da Radical Storage - piattaforma globale di deposito bagagli presente in oltre 1.000 destinazioni nel mondo - su oltre 1.200 viaggiatori.
Dallo studio condotto dall’azienda, emerge chiaramente come le persone in vacanza si sentiamo davvero più libere di infrangere le regole. Oltre il 56% degli intervistati ammette, infatti, di fare qualcosa in viaggio che normalmente non farebbe nella vita quotidiana.
Un comportamento dilagante perlopiù tra i viaggatori più giovani. Secondo la ricerca la percentuale di ‘turisti maleducati’ supera il 70% nella Gen Z.