La Slovenia vara il Nist per la raccolta organica dei dati turistici

La Slovenia si posiziona un passo avanti nella raccolta ed elaborazione dei dati turistici. L’ente sloveno per il Turismo ha infatti attivato il National Intelligence System for Tourism (Nist), “volto a integrare fonti di dati frammentarie, garantire un flusso informativo stabile e analisi approfondite, favorendo decisioni consapevoli e uno sviluppo coordinato dell’intero comparto turistico del Paese. Il Nist è molto più di una semplice raccolta di indicatori: è uno strumento sofisticato che offre una comprensione profonda delle dinamiche complesse del turismo”. Così Aljoša Ota, direttore dell’ente sloveno per il Turismo in Italia, commenta il lancio del Nist, l’ultima novità in arrivo da Lubiana che consentirà al settore turistico sloveno di orientare le scelte dei prossimi anni in una maniera più consapevole e coordinata.

Obiettivo del progetto è offrire, già entro fine anno, una visione completa degli impatti ambientali, sociali ed economici del turismo, facilitare il monitoraggio delle tendenze e supportare la pianificazione strategica. Con un sistema basato su 60 indicatori, 30 casi d’uso e 70 interfacce, Nist andrà oltre i tradizionali parametri di arrivi, pernottamenti e fatturato.

Per la prima volta si assiste, quindi, a un monitoraggio effettuato in modo sistematico e centralizzato su criteri come la soddisfazione di ospiti e residenti, gli effetti ambientali e le variazioni stagionali degli andamenti turistici. A beneficiarne saranno i processi decisionali di ogni livello – dalla politica nazionale alla gestione delle destinazioni fino alle singole imprese.

“L’introduzione di Nist segna un passo strategico fondamentale verso una visione olistica e data driven del nostro settore, basata su analisi accurate, interpretazioni informate e un impegno concreto a misurare l’impatto del turismo su ambiente, economia e società. Non solo ci aiuterà a seguire con più precisione gli obiettivi strategici del turismo sloveno, ma diventerà anche uno strumento essenziale per delineare strategie future più consapevoli e orientate alla sostenibilità”, aggiungeOta.

Nist è già attivo con un set limitato di indicatori e funzionalità e verrà progressivamente potenziato nei prossimi mesi grazie al feedback degli utenti coinvolti.