La sostenibilità secondo la Thailandia, nascono le Green Tourism Collections

Alla costante ricerca di un equilibrio tra valore di business e tutela del proprio capitale naturalistico e culturale, la Thailandia ha lanciato le Green Tourism Collections, un’iniziativa nell’ambito dell’innovativo programma Thailand Green Tourism for Sustainability, che concretizza l’impegno della Thailandia verso gli Obiettivi globali di turismo sostenibile 2030.

Si tratta di 20 itinerari di viaggio a basso impatto in 10 città verdi: Chiang Mai, Nan, Sukhothai, Loei, Nakhon Ratchasima, Bangkok, Trat, Krabi, Phang-Nga e Surat Thani, ovvero alcune tra le più amate e frequentate mete del turismo thailandese.

Le Collection si basano su sette categorie di esperienze sostenibili: alloggi ecosostenibili, attrazioni, attività, ristoranti, beni, logistica e tour operator. Ogni operatore selezionato soddisfa standard internazionali certificati a vario titolo, come la certificazione del Global Sustainable Tourism Council (GSTC), Green Globe e Green Destinations, o il riconoscimento dei Thailand Tourism Awards, degli STG STAR della Tourism Authority of Thailand e i CF-Hotels.

Le 10 città verdi sono state scelte con il contributo di piattaforme di viaggio e tour operator, tra cui partner con sede nell’UE, regionali e globali riconosciuti per la loro competenza in materia di sostenibilità e la loro conoscenza del mercato. I 20 itinerari, invece, sono collegati a esperienze legate al patrimonio culturale, alla cucina thai, alla ‘soft adventure’, ma anche al concetto di lusso sostenibile e viaggi immersivi nelle comunità locali.

Il lancio delle Green Tourism Collections da parte della Tourism Authority of Thailand non manca di sottolineare di avere un occhio speciale per l’Unione europea e per le sue normative in materia di sostenibilità e rendicontazione (come la CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive), che chiedono sempre più, in tutti gli ambiti, di avere fornitori con performance di sostenibilità certificate e misurabili. Un vantaggio sul mercato globale del turismo che la Thailandia sembra voler cogliere, come conferma la dichiarazione della signora Chiravadee Khunsub, Vice Governatore del TAT per il Marketing Internazionale – Europa, Africa, Medio Oriente e Americhe: “Abbiamo sviluppato le Thailand Green Tourism Collections in risposta diretta ai cambiamenti nel mercato dell’UE. Riuniscono operatori certificati e credibili lungo tutta la filiera turistica, consentendo alle aziende thailandesi di rimanere competitive a livello globale e di costruire partnership a lungo termine con i settori del turismo più all’avanguardia al mondo”.

Le Green Tourism Collections saranno presentate ufficialmente al World Travel Market a Londra a novembre prossimo, accompagnate da attività di presentazione online e viaggi per agenti e media, sia rivolte a Paesi UE che agli Stati Uniti.